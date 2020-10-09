馬姓男子9日凌晨疑似不勝酒力，騎車在苓雅區三多、福建街口撞上其他機車，導致謝姓騎士倒地多處擦傷，馬男肇事後棄車逃逸，被發現躲在附近超商，警方循線逮人，因酒測值0.28MG／L已超標，被依公共危險等罪送辦。

苓雅警分局民權所9日凌晨0時39分許接獲報案，指轄區三多、福建街口發生車禍，員警趕赴現場，發現31歲謝姓民眾騎乘重機行經該路口時，因為遭另一男子騎車擦撞，導致身體多處擦傷，而肇事男子已不知去向。

警方除了通知交通分隊到場，另調閱路口監視器追查，事後有現場目擊民眾指稱，肇事男子躲進附近便利超商，警網隨後將疑似肇逃61歲馬男帶回偵辦。

馬男到案後坦言撞到人後，因一時心慌離開現場，因酒測值0.28MG／L已經超標，訊後被依公共危險及肇事逃逸函送高雄地檢署偵辦。

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※「飲酒勿開車」、「未滿十八歲者，禁止飲酒」，以及「本場所不販賣酒予未滿十八歲者」。

(中時 )