《紐約郵報》記者貝爾曼9日報導，NBA總裁席爾佛對今年總冠軍賽收視率低迷感到訝異，更認為這一切都是新冠疫情造成NBA本季延到10月才打完的影響，畢竟目前MLB季後賽與NFL例行賽也在打，造就觀眾選擇收看其它職業運動賽事。

事實上，今年前4場總冠軍賽收視情況確實很糟，G1僅有741萬人收看，就已改寫史上新低紀錄，沒想到G2更慘，只有170萬人，G3則是594萬人，來到G4變成754萬人，證明外界根本不想看湖人面對熱火這個呈現一面倒的決賽。

貝爾曼更是爆出席爾佛完全沒有顧及對戰戲碼太爛，以及今年季後賽裁判尺度搖擺不定等問題，反而是擔心球衣與球場上的表達社會正義標語，造成NBA給予外界太過負面的觀感，也讓席爾佛打算考慮下個球季不再允許這些標語出現。

所以席爾佛現在計畫下季仍要打滿82場例行賽，且試圖開放部分觀眾進場，也讓下季開打時間最快要到明年1月以後，完全不管NBA賽季會跟明年東京奧運撞期問題，講更白話一點，面對NBA本季虧損嚴重，沒什麼比賺錢更重要了！

(中時 )