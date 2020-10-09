1名30歲林姓女子駕駛白色自小客車，8日中午行經國道1號南下苗栗路段，疑似精神不濟，從中間車道偏向外側車道，與聯結槽車發生碰撞後，自小客車翻覆，在空中轉了5圈半才停了下來，零件四散一地，嚇得後方車輛緊急煞車閃避，所幸林女有繫安全帶僅受輕傷，送醫治療暫無大礙。

林姓女子8日駕駛白色自小客車，從桃園出發前往台中，中午12時35分許，行經國道1號南下134.8公里處時，自小客車先從中間車道往外側車道偏移，隨即擦撞聯結槽車後翻覆，白色自小客車在空中翻了5圈半才停下來，翻滾過程零件噴散，嚇壞後方車輛頻踩煞車、切換車道閃避，幸好未再次釀成事故。

白色自小客車翻車的驚險畫面，全被其他車輛的行車記錄器拍下，po上網引起大批網友討論。（翻攝自爆廢公社二館）

林女的車輛側躺在外側車道與路肩，從車內脫困後，經救護人員攙扶，可自行走上救護車，主訴左肩及腰部疼痛。肇事的林姓女子經酒測，沒有酒駕，她表示事發當時在想事情，然後就撞到槽車。

國道警方表示，林女有繫安全帶，因此僅受輕微皮外傷，經送醫治療已無大礙，詳細肇事原因有待進一步釐清。

(中時 )