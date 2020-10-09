國慶焰火明晚將於台南盛大登場，台南市長黃偉哲今早表示，馬上就要舉辦國慶焰火，為提供民眾更精彩焰火觀賞效果，國慶焰火施放數將從1萬6882顆增加到2萬7354發，總共增加1萬枚，施放時間仍是33分鐘，焰火更密集更絢爛，精彩可期，歡迎全國民眾來台南賞煙火，「保證物超所值、收穫滿滿。」

國慶焰火今年首度移師台南，台南市政府表示，經過向慶籌會焰火處及民政局確認，因為9月26日試放效果很好，為了提供給民眾更精彩的焰火觀賞效果，國慶焰火施放數將從原先1萬6882顆，加碼增加到2萬7354發，煙火數量增加約60％數量。

今年「國慶焰火」主視覺設計師曾國展是台南在地囝仔，他也分享，提到設計主視覺時，思考的是台灣這一年走來發生哪些事，決定以民主「多元聲音」碰撞出今年國慶視覺，包括古都府城、抗疫英雄及「團結台灣、民主勝利」，希望用33分鐘焰火秀，以盛大澎湃花火，照亮台南夜空，並向防疫人員致敬，也象徵台灣國防、自主大步前進。

台南市政府也重申，明天中午將將進行區域汽車交通管制，漁光島、觀汐平台為落焰區，不得擅自進入，否則將不施放焰火。

汽車管制區(持通行證車輛可通行)、允許機車進入，12時起管制路線為育平路沿線以西、安億橋北端以南；14時開始為華平路沿線以西、本田路一二段 (北汕尾一路-大眾路口) 沿線以南、台17 (安平港聯外道路-清水路)沿線以西，安平港聯外道路僅供接駁車通行，汽機車禁止進入。汽車管制區皆到當日24時。

行人徒步區：10時起安億路、光州路(不含)以西；12時起：四草大道80巷口以南、世平路(不含)以西、清水路以北。歡迎民眾多加利用大眾運輸工具抵達。市府也重申，目前仍是防疫期間，請參加活動的朋友保持社交距離，不能維持時請佩戴口罩，保護自己也保護他人。

(中時 )