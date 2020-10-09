台灣人口老化嚴重，受薪階級越來越少，健保給年輕人的負擔越來越重。北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，現在的健保仰賴年輕人「拖車」，越來越少人拖是拖不動的，有些人退休金8萬多，幾乎不用繳保費，月領2萬多的年輕人卻要繳1000多元保費，相當不公平。他認為，健保應該推動家戶總所得，讓保費收取更平等，才能支持健保長遠地走下去。

台灣經濟學會、台灣健康經濟學會、陽明大學防疫科學研究中心今日舉辦「疫情下的健保改革-世代對話」研討會，邀請蘇一峰等醫界人士到場。蘇一峰會前受訪時指出，台灣受人口老化影響，越來越多人跳到不用繳保費、繳第二保費的那一塊，年輕人拉健保的車，越拉越疲憊，而年輕人卻是看病最少的一群人，在不公平的機制下，抱怨聲常常出現。

蘇一峰以前衛生署長葉金川為例，每月可領約8萬退休金，但保費卻是最低支出，甚至還不用支出，葉金川自己也認為不合理，而月領2萬多元的年輕人，每月得繳1000多元，相當不公平。

事實上，退休人員不一定沒經濟能力負擔保費，受薪階級也最不願意健保破產。對年輕一代而言，最擔心的是給健保拖車拖了很多年，最後自己有需要的時候健保就破產，到頭來換得一場空。

為改善保費收取機制，不少專家都呼籲推動家戶總多得，蘇一峰也支持這樣的機制。他表示，如果把健保當成社會保險，那就需要大家一起付錢，從每個人家戶來看，就不會只看薪水收入，比如去市場擺攤、自己賣東西都會納入保費計算，就會讓公平性更進步。

蘇一峰強調，健保不能把所有負擔累積在受薪階級上，退休人員也不一定想佔健保便宜，畢竟退休人員也是健保的主要使用者，他們也不會希望健保在這幾年玩完。

(中時 )