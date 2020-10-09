高市1家托嬰中心不慎將脫氧劑混小米漿內，造成4名幼兒誤食。（高市社會局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市一家位於鼓山區的民營托嬰中心，傳出9日上午4名1到2歲左右的幼兒，吃完小米漿後，身體疑似出現不適，分送高醫及高市聯合醫院救治，經診治無大礙，目前皆已出院。高市衛生局事後調查發現，並非食物中毒，而是廚工打製小米漿，不慎將脫氧劑打入，造成幼兒誤食，社會局認為嚴重疏失妨害兒童健康，重罰6萬元。

這處托嬰中心位在高市農16、美術館特區，專門收托0至3歲嬰幼兒。衛生局表示，原本傳出是食物中毒事件，但經追查是托嬰中心廚工不慎把脫氧包混入，園方為安全起見才將4名幼兒送去醫院做評估，醫院並已通報托嬰中心主管單位社會局進一步了解中。

衛生局指出，這4名幼兒送醫後，經醫師診斷證實非食物中毒，但食品衛生科已派員前往該托嬰中心了解，是否廚房環境衛生有狀況，現場評估是否符合食品良好規範準則。

社會局表示，初步幼兒身體尚無大礙，但因托嬰中心嚴重疏失妨害兒童健康，該局依兒童及少年福利與權益保障法第83條及107條，重罰6萬元罰鍰並命限期改善。

(中時 )