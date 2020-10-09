裴洛西質疑川普的精神狀態 暗示將動用美國憲法第25修正案

美國總統川普罹患新冠肺炎，接受雞尾酒抗體治療，並服用類固醇，引發關於他精神狀況的廣泛擔憂。民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周四宣布，將成立委員會，以評估他的心理健康，還有他擔任總統的能力。

據《衛報》（The Guardian）與《每日郵報》（DailyMail）8日報導，這個委員會將是動用美國憲法第25修正案（the 25th amendment），以罷免總統過程的一部份。

(中時新聞網)