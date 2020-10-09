漢神兩館周年慶力拚51億目標，祭出百萬名車抽獎吸客。（柯宗緯攝）

漢神兩館周年慶力拚51億目標，祭出百萬名車抽獎吸客。（柯宗緯攝）

漢神周年慶攜手超吸睛三麗鷗明星家族推出奇幻樂園，推出全台限定必收集超集會員禮及週邊商品。（柯宗緯攝）

新冠肺炎今年上半年衝擊國內消費市場，下半年疫情趨緩後，高雄百貨龍頭漢神巨蛋業績逆勢成長，10月15至11月10日週年慶將登場，以及漢神本館11月底接棒登場，漢神兩館周年慶力拚51億目標，祭出百萬名車抽獎吸客。

漢神百貨暨漢神巨蛋購物廣場總經理南野雄介表示，全球零售面臨嚴峻的挑戰下，漢神兩館第1至3季業績逆勢成長2％，尤其是精品、化妝品、家庭用品在第3季業績對比去年都有大幅成長。

南野雄介指出，由於漢神兩館近年因應市場變化力求超前部署，包含透過大規模改裝強化商品結構，並藉由對77萬超集卡會員的經營深耕，讓今年第1~3季的消費黏著度成為業績穩固的最強後盾，而漢神巨蛋近日也引進4家南部百貨獨家餐廳，看好這一波報復性消費商機，全力衝刺第4季業績。

為了讓大家感受不同以往的消費體驗，今年漢神巨蛋特別號召特色快閃店齊聚，包含10／15(四)~11／1(日)1F全台巡迴「VT x BTS聯名香水快閃店」、10／16(五)~11／10(二)7F全台首發「哈利波特-回到霍格華茲線下快閃店」，讓消費者免出國就能享受好吃好買又好玩的樂趣。

此次還攜手超吸睛三麗鷗明星家族推出奇幻樂園，推出全台限定必收集超集會員禮及週邊商品，打造全台獨家6大造型佈置打卡點區，10／24(六)更舉辦三麗鷗明星見面會。

這次週年慶除了匯集多項超值必買商品並搭配全館多重回饋，總抽獎特獎更祭出張鈞甯代言的近百萬Ford Kuga EcoBoost 180時尚型汽車1台。

另外，看好精品消費力道強，特別於週年慶前一天的VIP DAY活動加碼，單筆200萬送最新iPhone，B1F家庭用品區及2F／5F珠寶區最高回饋達12％，還有國際精品獨家優惠搶先回饋給VIP；在商品券回饋部份，週年慶期間化妝品滿3,000送300，10／15(四)~10／18(日)首四日刷聯名卡全館滿1萬送500、1F精品區滿2萬送1千、珠寶區單筆滿8萬送8千。

10／19(一)~10／21(三)、10／26(一)~10／28(三)推出超集購物金，部份專櫃單筆滿1,000元最高可扣點現折400元，堪稱全年點數最好用時間；今年與德國雙人合作「食尚印花趣加價購」，週年慶期間推出印花加倍送，回饋超有感；超集會員禮期間，只要新申辦玉山漢神巨蛋JCB晶緻卡消費並兌換會員禮即加贈100元商品券，還有超人氣全新餐廳進駐，讓你吃喝玩樂一次滿足。

(中時 )