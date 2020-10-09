臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「韓黑父母不崩潰」）

被罷免的前高雄市長韓國瑜，在任期間將「路平燈亮水溝通」當作重要政績，新市長陳其邁上任後，遂也成為「韓粉」關注焦點。挺韓粉絲專頁指出，位於高雄市前金區的「中央公園」，昨日（8）晚間8點49分路燈竟然都不亮，諷刺道「國慶連假，罷工黑一波？」網友則直言，過去主張「We care」的那群人，如今已變成「Who care」。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」發文，寫道：「萬聖節style？難道邁邁大北鼻市長要發展靈異觀光嗎？恐怖鵝！恐怖到了極點鵝！」文中更特別標註了「基本功總是破功」、「邁粉快去雄工夫底下護航喔」作為關鍵字。

文章附圖指出，位於高雄市前金區的「中央公園」，昨日（8）晚間8點49分路燈竟然都不亮，圖中更諷刺道「中央公園路燈提早放大假，嘴砲G邁的基本功咧？」「國慶連假，罷工黑一波？」

文章一出，迴響熱烈，網友紛紛留言：「We care變Who care」、「高雄議員怎麼都不兇了，阿不是很兇嗎？」「這其實是半夜荒野模擬公園，體驗沒燈的荒野山區有多暗」、「67萬1804高雄市民，這就是你們要的『高雄』？你們要的『市長』？」「光復高雄啦」、「省電留給小學生用嘛」、「快去找阿恭來用愛發電」、「那是燈？ 我散步的時候一直以為是電線桿」。

(中時新聞網)