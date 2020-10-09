面對熱火在總冠軍賽落到1比3窘境，熱火總教練史波斯查恐怕只能放狠話了！史波斯查9日受訪爆粗口表示，「我知道現在外界有很多我們即將淘汰的聲音，但我們他X的才不在乎任何人看法，也不在乎那些坐在舒服沙發上的人說些什麼。」

畢竟熱火運氣確實欠佳，才打總冠軍賽G1就折損卓拉吉奇、阿德巴約兩大主力，儘管阿德巴約克服頸部扭傷在G4復出，仍挽回不了湖人宣告聽牌命運，史波斯查表示，「卓拉吉奇腳傷情況仍然一樣，G5上場存疑，但阿德巴約一定會打。」

對於球隊當前面臨淘汰邊緣，阿德巴約也在9日表示，「我們仍有機會逆轉，我們仍然很有信心。我知道外界都不看好我們，所有人都在質疑我們，但只要我們教練團到每個球員，對我們這支球隊仍有信心，那就夠了，這是唯一重要的事。」

向來說話都很直接的熱火主將吉米巴特勒，更是不想理會外界看衰，且用開玩笑口吻面對訪問，「我們現在還沒有人想要回家，也都還待在這裡，我們都很明白自己每天在做什麼。至於明天總冠軍賽G5的關鍵，就是要比湖人得到更多分數！」

(中時 )