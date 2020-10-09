緊接在中秋連假之後的國慶連假今（9）日展開，即使天候不佳，且有台南國慶焰火「搶客」，但宜蘭縣今天上午仍湧入不少遊客，五峰旗風景區在上午9點50分宣告停車場客滿，管理人員立即執行一出一進管制，清水地熱公園也隨後在9點52分啟動車輛進出管制，顯示宜蘭的景點風景區仍深受外地遊客歡迎。

不過龜山島則因為天候海象不佳，東北角風管處經現場勘查及岸巡提供即時影像研判，基於船隻泊靠及遊客上下安全考量，龜山島9日封島一天。

(中時 )