無畏天候及台南國慶焰火吸客 宜蘭仍湧入大量遊客 10:092020/10/09 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 即使天候不佳，但宜蘭清水地熱公園仍湧入大量遊客。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 緊接在中秋連假之後的國慶連假今（9）日展開，即使天候不佳，且有台南國慶焰火「搶客」，但宜蘭縣今天上午仍湧入不少遊客，五峰旗風景區在上午9點50分宣告停車場客滿，管理人員立即執行一出一進管制，清水地熱公園也隨後在9點52分啟動車輛進出管制，顯示宜蘭的景點風景區仍深受外地遊客歡迎。 不過龜山島則因為天候海象不佳，東北角風管處經現場勘查及岸巡提供即時影像研判，基於船隻泊靠及遊客上下安全考量，龜山島9日封島一天。 (中時 ) #遊客 #國慶 #天候 #風景區 #龜山島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國慶連假國道中部路段湧車潮 國道警呼籲多走替代道路 11:032020/10/09 生活 國慶連假夜景人氣夯 中市制高點最美夕陽、燈海無敵視野 00:192020/10/09 生活 國慶焰火明晚登場 焰火施放數增加1萬枚 09:462020/10/09 生活 國慶日5星座運勢起飛 錢財滾滾來 桃花事業都完美 11:192020/10/09 運勢 中台灣聯手推觀光 百萬獎項吸客 04:102020/10/09 地方新聞 國道6地雷路段 行車時間多5倍 04:102020/10/09 生活新聞 大陸十一長假 旅遊消費人財兩旺 04:102020/10/09 財經要聞 台鐵國慶北上加開班次 1058個座位11日現場售票 10:552020/10/09 生活 迎接雙十節 國民黨推臉書國慶特效框 11:582020/10/09 政治 國慶晚會今晚基隆登場 估1.2萬人以上參與 維安交管「力求完美」 08:242020/10/09 社會 生活熱門新聞 路上Gogoro突然變少？機車族曝致命敗筆：根本bug - 生活 好市多買蛤蜊不會吐沙 他PO文求救3000網友一看內文秒懂：天兵啊 - 生活 康軒犯眾怒！全教總籲道歉 否則發動老師「拒買」 - 生活 - 旺報 麵條怎麼吃最健康？營養師：選這3種不會骨鬆、水腫 - 生活 炒高麗菜加「1款調味料」 網大讚：廚師級技巧 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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