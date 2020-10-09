美國2022年度抽籤移民計劃（Diversity Immigrant Visa）於7日開始接受申請，美國之音報導，由於香港開始實行《香港國安法》，美國先前宣佈取消對香港的特殊待遇。在這次的抽籤計劃中，美方將香港列入中國大陸的一部分，香港人因此不再有資格參加抽籤綠卡計劃。

新一輪的綠卡抽籤計畫於10月7日至11月10日接受申請，此次計畫共提供5.5萬個綠卡名額，中籤者完成面試等程序後最快可於2022年移民美國。這一計畫每年約有5萬個名額，由於中國大陸移民數量超過相關名額規定，所以中國大陸公民不能參加抽籤。

在《香港國安法》實施前，香港被華盛頓視為自治區，香港居民有參與抽籤的資格。據統計，上一輪的抽籤移民計劃，共有3萬多名香港居民及其家屬曾提出申請。

在7日發佈的計畫公告中，澳門或台灣出生的居民仍然符合抽籤資格。

計畫規定，如果抽籤申請的居民是專業人員或熟練工種，也可以通過申請就業簽證來實現移民，或者通過在高失業率地區或農村地區投資不少於90萬美元的投資類移民方式。

在這次抽籤移民計畫中，除了中國大陸和香港，還有包括孟加拉國、巴西、加拿大、哥倫比亞、多米尼加共和國、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、洪都拉斯、印度、牙買加、墨西哥、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓、韓國、英國（北愛爾蘭除外）及其附屬領土以及越南不符合抽籤資格。

為了回應中國大陸在香港推行《香港國安法》，美國總統川普5月29日宣佈取消香港特殊貿易地位。美國商務部6月26日宣佈暫時取消美國對香港給予的特殊待遇。

美國眾議院外交委員會10月1日通過《香港人民自由和選擇法》。這部法案將為香港人提供「臨時保護身份」（Temporary Protected Status），並在移民政策類別上將香港獨立於中國大陸的移民，同時推動國際合作為香港提供難民地位的保護，尤其是那些在抗議活動中發揮重要作用的人，並加速處理遭到政治迫害的香港人。法案還鼓勵理念相近的盟國為受北京壓迫的香港人提供庇護。

(中時 )