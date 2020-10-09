想見阿嬤的心情有多強烈？義大利一名11歲男童，因太思念住在英國的阿嬤，但歐洲航班又全面停飛，決定「用走的」。在父親陪伴下，他們花了93天、徒步近3000公里，從西西里島一路走到倫敦，終於見到朝思暮想的阿嬤，祖孫倆熱情擁抱，令人感動！

這名小男孩叫考克斯（Romeo Cox），根據《每日郵報》報導，考克斯的媽媽是義大利人、爸爸是英國人，他們一家去年從英國搬到義大利西西里島，不料新冠疫情衝擊全球，義、英兩國間的航班今年以來陸續停飛，也讓考克斯見不到心愛的阿嬤。

他向父母提議走路去找阿嬤，「被拒絕至少50次」，最後拗不過兒子堅持，由爸爸陪他一起去。父子倆今年6月下旬從西西里島出發，穿越整個義大利、通過瑞士和法國，沿途狀況不斷，和野狗搏鬥、多次迷路、腳上水泡磨到出血，終於抵達倫敦，因跨國入境，多隔離14天。

考克斯和父親花了93天，終於抵達倫敦。（翻攝romeos_big_journey_home IG）

這趟旅程總計走了2735公里，花了93天。當考克斯見到阿嬤時，立刻飛奔向前，把老爸拋在後頭，阿嬤不捨孫子歷經千辛萬苦，也獻上一個大大的擁抱。

考克斯此行，並為難民組織「Refugee Education Across Conflicts Trust」發起募款，至今募得1.3萬英鎊（約51萬台幣）。他強調，許多難民離家的路途比他這一趟更遠、更危險，而且缺乏飲水、食物，他希望能做點什麼，幫助這些難民。

考克斯見到朝思暮想的阿嬤，祖孫倆深情擁抱。（翻攝romeos_big_journey_home IG）

(中時新聞網)