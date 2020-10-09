上海復旦大學美國研究中心教授、南亞研究中心主任張家棟9日在陸媒《環球時報》撰文指出，美國、日本、印度和澳洲4國外長日前在東京會議。日本首相菅義偉稱，在世界面臨病毒大流行挑戰的時刻，建立一個「自由開放的印太地區」極為重要。事實上，如何應對所謂的「中國威脅」，繼續是4國對話的核心內容。

張家棟表示，從時間點來看，這是一次「非常重要」的會議。一方面，這是疫情期間少有的實體外交會議，是日本新政府主辦的第一次重大外交會議，體現了日本外交政策的延續性。另一方面，這次會議是在中國與美國、澳洲和印度的關係同時惡化的背景下召開。4國應對中國的戰略需求顯著上升。

張家棟分析，日本的主張是4國在目前的最大公約數。包括兩點：一是，印太願景是區域法治和自由航行。二是，日本意識到「美國一國獨大的時代正在走向終結」，美國單邊主導的安全機制逐漸失效，需要一個更具有包容性的多邊安全機制，才有可能維護地區穩定和安全。這意味著，日本要應對的，是一種體系性變化，並非必然是某個特定的國家。

張家棟認為，雖然「4國集團」是被誇大的概念，但4國對話機制已成為事實上的4國磋商機制。4國雖然是在對中國打外交牌，但也已經認真地考慮，聯手應對中國的戰略可能性，需要中國進行認真地思考和應對。這涉及到三個層面的問題。

張家棟稱，一是，中國與美國的關係。霸權國家與地位鄰近的新興大國之間的戰略博弈關係，是一個經典的議題，中國難以迴避。但是，中國可以對博弈的烈度和方式選擇施加自己的影響。

二是，中國與地區秩序之間的關係。一個自由、開放、包容的地區秩序，符合中國改革開放的大局。中國應該大力支持這一概念。

三是，中國與世界的關係，尤其是在價值觀方面的關係，需要更加科學的定位。中國特色社會主義植根於中國文化沃土，是馬克思主義中國化的最新成果，又汲取了西方現代市場經濟體系有益經驗。這既具有中國特色，又與世界主流價值體系在方向上是一致的。

張家棟強調，在這個意義上，當代中國是「既東又西、既中又外」。中國要強調自己在世界文明體系中「帶有中國特色的共性」。只有這樣，美國打著「價值觀差異和文化差異」的旗號來建立反華同盟體系的努力，才不會得到廣泛的認同和支持。中國才能破局。

(中時 )