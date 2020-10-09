國民黨台南市議會黨團連日批評台南市政府宣傳國慶焰火卻不掛國旗，見市府冷處理，8日找來一群國旗泳裝女孩助陣，6名女孩將在國慶日下午3時許，到四鯤鯓淨灘。台南市政府表示，國慶日將從四草大橋至戀愛廣場，一路懸掛千面國旗引導民眾致國慶焰火主舞台。

今年國慶焰火在台南施放，街頭卻不見飄揚的國旗，國民黨籍市議員王家貞、林燕祝、洪玉鳳、盧崑福、林美燕、李中岑、蔡淑惠、蔡育輝、尤榮智與李鎮國8日聯手宣傳國旗之美，不僅在議會廣場前插著數面大型國旗，更請來自己設計國旗泳裝的女孩登場助陣，要為國旗搏版面。

台南市議長郭信良表示，台南市議會已懸掛國旗，慶祝國家生日不分藍綠，一起到台南歡度國慶揮國旗、看焰火。

6位國旗女孩來自全台各地，其中1位是國旗泳裝設計者雨彤，出身台南，要用設計專長慶祝國慶。另1名成員是大陸重慶的新住民，嫁來台灣12年，生了兩個小孩，因為熱愛台灣，願意在中華民國國慶日，穿著國旗泳裝登場。國旗泳裝女孩將在國慶日下午3時許，到四鯤鯓公益淨灘。除了國旗泳裝女孩助陣，國民黨女議員8日秀出彩繪國旗指甲貼紙，宣傳國家生日喜慶氣氛。

對於國民黨團批評南市看不到旗海飄揚，台南市政府表示，國慶日當天將從四草大橋及安平水景橋，沿著城平路、同平路，安北路，一路布置近千面的國旗，引導民眾順利進入國慶焰火主舞台的戀愛廣場、副舞台的觀夕平台，彰顯國家生日普天同慶的氛圍。

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(中時新聞網)