前總統馬英九日前出席一場二戰紀念活動，港媒觀察到，馬英九看到二戰後日本戰犯接受國際軍事審判的照片時，不禁哽咽表示，戰爭不能發生，因為一旦發生，沒人可預知後果。

馬英九7日出席「東吳人與遠東國際軍事審判圖片展暨研討會」，在致詞的時候，談到當年二戰後國際審判日本的歷史過程，講到傷心之處，還哽咽難過起來，認為不能讓戰爭再發生。之後，在東吳校長潘維大的陪伴下，觀覽歷史照片。

據港媒《中評網》報導，馬英九在致詞上指出，今年是二戰結束75周年，所以東吳大學舉行抗戰勝利75周年舉辦活動，他覺得非常有意義，提醒世人戰爭的可怕與戰犯的可惡，也讓大家能從中得教訓。馬英九也提到日本28位甲級戰犯其中幾位的下場，在講到這段歷史時，馬英九數度哽咽哭泣表示，每次看到這段歷史，都覺得這些人死都死了，可是能償還對中國人的血債？所以大應該要讓戰爭盡量不能發生，因為一旦發生，沒人可預知後果。

1946年第二次世界大戰後，遠東協軍最高統帥麥克阿瑟頒布《設立遠東國際軍事法庭的特別通告》，宣布於東京成立「遠東國際軍事法庭」，並由美國、中國、英國、蘇聯等國法官，共同審理東條英機等28名日本甲級戰犯，隨即於同年5月3日展開審判程序。

(中時新聞網)