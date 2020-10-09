一名W女子控訴，去年12月被交往8個月的M前男友，趁她熟睡之際偷拍裸照，事隔不久又發現對方故技重施，提分手被拒後，前男友竟與友人聯手在網路上對她霸凌。M女哭訴：「被偷拍的感覺就像被輪姦一樣，張張都讓人覺得入目不堪，我每天都擔心照片外流，被家人、同事看到。」。因目前在科技廠任職的M男，也兼職當攝影師，她擔心另有其他女性受害，已報警提告。

W女向「鏡週刊」投訴，她去年12底發現M男趁她熟睡偷拍裸照，當場要求對方刪除裸照，但M男卻置之不理，今年3月，M男又偷拍被她抓包，更在對方手機發現10多張自己的裸照，讓她決定向M男提分手，對方驚覺犯錯，屢次道歉認錯求復合，被拒後竟以死相逼。

W女：「他又跪又求又哭，至少5次以上，我一開始念在舊情，花了2萬元請諮商師替他進行心理諮商，但對方卻告訴我，M男根本沒有輕生念頭，還打聽我買了幾棟房子、做哪些投資？」W女這才看認清M男真面目，與她交往都是為了錢。

W女後來回想，2人交往時，M男常要求入住一晚要價上萬元的飯店、吃大餐，卻都讓她買單，就連分手後還四處打聽她的身家。分手後還死纏爛打，讓她暫住友人家躲避，沒想到對方打聽到她下落後，竟找友人在網路上霸凌她說「要把我拖出來抽耳光，真的讓人好害怕。」，W女因身心飽受折磨，患上抑鬱症，更曾兩度割腕、一度跳樓輕生獲救，如今只要想到M男的種種恐怖行徑，就不禁紅了眼眶。

W女透露，M男目前在南科某科技大廠子任職，還與朋友在永康區開設一家攝影工作室，兼職攝影師，因擔心另有女性受騙遭拍不雅照，已對他提告。

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(中時新聞網)