國慶日前夕，新北市長侯友宜與智光工商同學一起體驗熱血儀隊拋槍。（新北市新聞局提供／葉德正新北傳真）

明天就是國慶日，警察出身的新北市侯友宜這次不拿衝鋒槍，而是前往智光工商儀隊練習拋槍，還與學生共演，只練習一個小時就展現完美技巧，讓學生「驚呆」。

新北市新聞局在國慶日前夕推出「侯Sir返校日」最新一集的影音企畫，由侯友宜帶著市府副發言人戴湘儀和「我的新北市」粉專直播節目主持人蔡畹鎣到新北市智光商工儀隊，和隊員們一起練習，在不到一小時的密集訓練之後，成功完成拋槍，與學生共同操練一段儀隊表演。

侯友宜表示，亮麗的儀隊背後，都是歷經艱辛的練習，他也以自身經歷鼓勵學生們不畏艱難、勇於追求自我。當被同學提問若重回高中校園，會選擇參加什麼社團，侯友宜說想參加美術社，讓學生相當意外。

戴湘儀說，以前在學校參加管樂社的時候，也經過埋頭苦練的階段，以往看儀隊表演，都覺得拋槍、轉槍這些動作簡直是神乎其技，這次難得有機會和同學們一起團練，發現「台上十分鐘，台下十年功」，不僅基本動作要扎實，還要牢記走位。

戴湘儀雖然前後練習不到一小時，但精準動作和氣勢十足獲得同學們一致讚嘆：「很有天分！」她也透露國慶日會跟著市長一起參加國慶活動。

新聞局長蔣志薇表示，「侯Sir返校日」系列影音是透過市長和年輕學子的第一手接觸，這次在國慶前夕，藉由參與儀隊的練習，體驗儀隊對歷史經驗傳承的榮耀，保有對自己、對團體的榮譽感很重要，大家才會有向心力，凝聚力，歡迎各校學生推薦有趣、與眾不同的特色課程給企劃團隊。更多影片可上「侯友宜 houyuih」YouTube頻道https：／／youtu.be／vLxWBU4ryzU。

(中時 )