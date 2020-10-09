假如馬刺後衛迪羅薩分享這段過往事蹟是真的，「小皇帝」詹姆斯也太誇張了吧！迪羅薩9日上到鵜鶘後衛雷迪克播客節目，回憶當年待在暴龍時間遭遇詹皇往事，當場爆料詹皇曾在季後賽場上直接教導暴龍球員應該如何跑戰術的誇張行徑。

「回顧2016年暴龍闖進東區冠軍賽遭遇騎士，我們贏下G3與G4，詹姆斯卻在接下來兩場比賽心態完全不同，就像該來終結這個系列戰了，」迪羅薩說，「有個回合我們進攻，然後我的隊友忘記怎麼跑位，詹姆斯就在場上教他該怎麼跑。」

「當時我們喊了一個戰術，那個隊友滿臉疑惑，這時詹姆斯走上去告訴他該怎麼做，這個細節告訴你，他到底多麼專注於勝利，你能從攻守兩端都感受到，」迪羅薩說，「這證明他憑什麼10次闖進總冠軍賽與即將贏下第4冠，這太瘋狂了。」

迪羅薩不僅分享詹姆斯的誇張往事，更提到自己上季遭暴龍交易到馬刺，卻眼見暴龍一路闖進總冠軍賽封王的無奈心情，「那很艱難，我不想說謊，特別是我們在季後賽出局，然後暴龍一路贏下去，你會不禁問自己，難道我才是輸球原因？」

(中時 )