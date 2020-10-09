以為會幸福！女收時空訊息曝現況，網看完淚崩。（圖／翻攝自Dcard）

寫信給未來的自己，你的生活符合當初的期待嗎？一名網友分享，收到五年前寫給自己的簡訊，內容讓她十分感慨，因為現況與簡訊中的期許相反，但原PO仍慶幸當劇變發生時仍有人陪著她，也希望能給受挫的人一些力量，事情總會好轉的，並提醒大家要珍惜當下。

網友在Dcard上分享，電信業者曾推出「時空訊息」的活動，可以預訂幾年後寄簡訊給指定的對象，而她也近日也收到五年前寫給未來自己的一封簡訊。

簡訊中提到「五年後，我已經出社會2年了，23歲了，可能有男朋友，可能也沒有，但會有一隻狗陪我，阿爸還在賣香蕉，他的香蕉賣很好，媽媽已經拿到律師證照了，她現在已經轉行，我們搬到新家，有個小庭園，門有狗門，很開心的跑來跑去。」

然而現況卻與簡訊中的期許相反，原PO表示，這段期間，父親因不按時服藥、酗酒，曾多次因癲癇、胰臟發炎而住院，與家裡的關係不如以往，而母親則罹癌復發多次，家中的小狗也因中毒去世，而她為了考取證照和照顧家裡，休學幾年尚未畢業。

原PO感嘆地說，「從前不覺得幸福，現在才發現那樣的平淡生活就足夠了。」她也透露，雖然她所提及的一切都往反方向走，但也很慶幸當劇變發生時，都有人陪伴，如今她也考到證照，對未來仍保有期望，希望能給所有倍感挫折的人一些力量。

原PO指出，當初她也曾覺得人生暗不見光，每晚都在哭，但適時找人傾訴、咬緊牙根撐下去，總會有好轉的那天，另外也提醒大家「珍惜當下」，想做什麼就立刻行動。

貼文一出，也引發網友熱議，許多人紛紛替原PO加油打氣，「超喜歡這種時空訊息之類的東西～你挺過來了 之後一切事情也都在慢慢變好」、「生活有時候就是這樣子，加油」、「加油！辛苦你了，Trust the process」。

(中時新聞網)