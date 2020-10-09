北市三總驚傳菜刀男急診室怒吼「找醫師談判」 遭警壓制無人傷 10:372020/10/09 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市三總驚傳菜刀男急診室怒吼「找醫師談判」，警壓制帶回偵辦。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市內湖三軍總醫院今天上午8點多，驚傳1名男子持菜刀闖入門診大廳，大聲怒吼揮刀要找醫生談判，當埸嚇壞不少民衆與醫護人員，醫院警衛除了上前制止外，並先疏散現場人員，內湖分局員警獲報到場後，一度與菜刀男子對峙，最後趁著他不注意時，將其壓制搶下菜刀，帶回分局偵辦，警方仍在了解這名男子揮刀動機。 (中時新聞網) #菜刀 #驚傳 #談判 #壓制 #揮刀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北捷復興崗站內驚傳「婦人持刀」 警逮捕強制送醫 09:212020/10/08 社會 外帶牛肉蓋飯 男挖出「啃過雞腿」老闆驚吐7字網全看傻 21:552020/10/08 生活 Krystal驚爆「懷孕5個月」渾圓大肚網瘋傳 10:542020/10/07 娛樂 台電又凸槌 大觀電廠水管爆裂 泥流傾瀉 04:102020/10/09 地方新聞 兩大人力銀行 驚傳個資外洩 04:102020/10/06 產業．科技 挨告要求「旁聽」遭制止 竟拳擊女警致腦震盪 22:102020/10/08 社會 北市東湖變電箱驚傳爆炸 3361住戶大停電 19:452020/10/07 社會 綠帽夫尋嗜賭嬌妻 破門驚見3男走她後門爽享受 21:052020/10/08 兩岸 台美貿易談判陷入僵局 傳是知名對陸鷹派來攪局 15:122020/10/07 國際 亞東捷運站驚傳火警 濃密黑煙竄天路過民眾嚇壞 11:532020/10/07 社會 社會熱門新聞 他手機夜拍墾丁南灣沙灘 驚見2男2女「全裸活春宮」 ：是老外 - 社會 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 8歲兒饒河夜市擺攤「累癱睡父懷中」 金山人傻眼爆真相 - 社會 不像話！醉女路邊開腿對電線杆「摩擦」 網暴動：練18招 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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