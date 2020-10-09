台北市內湖三軍總醫院今天上午8點多，驚傳1名男子持菜刀闖入門診大廳，大聲怒吼揮刀要找醫生談判，當埸嚇壞不少民衆與醫護人員，醫院警衛除了上前制止外，並先疏散現場人員，內湖分局員警獲報到場後，一度與菜刀男子對峙，最後趁著他不注意時，將其壓制搶下菜刀，帶回分局偵辦，警方仍在了解這名男子揮刀動機。

(中時新聞網)