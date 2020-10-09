琳妲發文。（圖／翻攝自linda831212 IG）

琳妲希望一切紛爭到此為止。（圖／翻攝自linda831212 IG）

網紅「瑋哥」原是網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」成員，近日他鬆口退團，並指主因是有成員因為慾望、金錢、名利改變了。對此，團內一軍成員的「琳妲」今(9日)凌晨，吐露當時剛成團的相處內幕和心聲，並呼籲瑋哥別再繼續鬧下去，到此就好。

瑋哥最近接受「勾起你心中的惡」頻道專訪，大吐離團真相，暗指「領頭羊為慾望變了」。琳妲今則用IG限時動態分享給瑋哥的長信，說看了影片後很明白他心裡的委屈，知道瑋哥是將歡笑給別人，但私下謙虛、有才華、很為團體著想的人，「甚至被說很怪很怪，你也無所謂」。

琳妲說，他們五個人當時被湊在一起拍片，一路走來是緣分，每個人也各司其職，她承認爆紅後一度因為片子風氣覺得尷尬，「丫頭、口爆，什麼的樣樣都來，遊走在黃標邊緣」，琳妲自己也覺得太過頭，曾因此不敢承認是反骨成員，也笑說以前的酷炫真的很自私小氣，但每個人都從爭執摩擦中學習成長。

琳妲認為，近年反骨的影片品質變好，黃腔點到為止，偶爾還有教育意義，她也開始能體諒酷炫的壓力，最近看到瑋哥宣布退出的影片，希望到這裡就好，「大家好聚好散是最好的」，這行最重要的是多些朋友、少點敵人，如果繼續開戰只是兩敗俱傷，「我今天跟你說這些，是希望不要再鬧下去，因為你拍影片，大家都是在等著看戲而已」，並隔空對瑋哥喊話若之後很想聊天，琳妲也願意聆聽，期待瑋哥私下回應。

(中時新聞網)