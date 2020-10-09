歡慶雙十國慶，霧峰區光復新村9日起至11日止，舉辦「雙十好朋友，光復齊遊走」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

歡慶雙十國慶，霧峰區光復新村9日起至11日止，舉辦「雙十好朋友，光復齊遊走」，只要至創業青年服務中心領取「消費過關卡」，在指定青年店家消費10元以上，並按讚店家臉書粉絲專頁或追蹤店家IG，集滿2個不同青年店家戳印，即可獲得青年店家明信片「苦瓜捏捏」（限量300份），當日寫完明信片還可免費寄送（郵寄範圍限台灣），喜歡收集明信片的朋友，千萬別錯過。

台中市政府勞工局表示，除今日活動，11、24、25日，光復新村也將安排5組街頭藝人魔術表演、歌唱演出，以及免費的國旗圖案黏土、皮革DIY手作課程（各限量10名）；凡活動期間至臉書粉專「摘星青年．築夢臺中」留言，活動結束後，主辦單位將抽出30名幸運兒，贈送光復新村明信片一組 ，得獎名單將公告於「摘星青年．築夢臺中」臉書專頁。

此外，西區審計新村青創基地也舉辦「10月，一起來摘星」，今日至10月底止，只要到指定青年店家購買指定商品即可蓋章集點，集滿3顆星即可兌換文創小禮「y.zhen深夜日常」（限量70份），集滿5顆星可兌換夢想星星限定版保溫隨手瓶「Jeremy藝術家」（限量30份），歡迎來基地遊玩，集點換好禮。

(中時 )