美國總統川普雖然2日宣布確診，但自從結束住院治療並5日返回白宮後，一再對外界展現強健形象，而白宮醫療團隊經過多日觀察川普身體狀況後，醫生指出他的身體狀況數據都在正常範圍內，且新冠療程以結束，最快10日就可以恢復公開活動。

美國總統川普雖然2日宣布確診，但自從結束住院治療並5日返回白宮後，一再對外界展現強健形象，而白宮醫療團隊經過多日觀察川普身體狀況後，認為他已痊癒，10日就可以恢復公開活動。

NEW from Pres Trump’s physician Dr Conley:



-restful 1st night at home

-today reported no symptoms

-vital signs and physical exam remain stable

-ambulatory oxygen sat level of 95-97%



“Overall he continues to do extremely well, I will provide updates as we know more.” pic.twitter.com/ejYg02O6Ar — Karen Travers (@karentravers) October 6, 2020

據路透社與《每日郵報》指出，白宮御醫康利（Sean Conley）公布川普的健康狀況備忘錄，其中川普的心跳達到每分鐘69下、收縮壓與舒張壓分別為127與81毫米汞柱、呼吸頻率每分鐘約15至17次、血氧濃度在96%至98%之間，生命徵象與身體檢查維持穩定，沒有任何病情惡化跡象，川普對治療的反應極佳，沒有副作用，並表示他最快10日就可以恢復公開活動。

川普8日受訪時表示，他計畫10日要在佛羅里達州舉行造勢，隔日又赴賓州造勢，若10日造勢活動成行，將是他染疫以來首次公開活動。不過根據美國疾病管制與預防中心先前指出，多數科學家仍認為即使出現病症後，病毒潛伏期至少10天左右；另外，他不覺得自己仍具病毒傳染力，表示「一但染疫康復後就會越來越好，最後就會免疫了」。

白宮御醫替川普健康背書，也讓川普陣營呼籲辯論應該面對面形式舉行，而非透過遠距離視訊辯論。不過，總統辯論委員會仍不考慮川普陣營的提案，遠距離辯論的決定不會改變。

另外，雖然康利公開川普的健康數據，但媒體也懷疑川普的健康狀況備忘錄並未記錄川普的體溫、也沒有記錄川普是否近日有檢測新冠病毒。

(中時新聞網)