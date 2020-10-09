改善道路品質不遺餘力！新竹縣政府爭取取內政部營建署「提升道路品質計畫」第六次競爭型補助計畫，獲核定18件、總經費達4億5018萬9400元，計畫涵蓋9鄉鎮市，期望能給民眾更通順平坦的道路。

新竹縣長楊文科感謝各鄉鎮市與縣府齊心，共同爭取經費營造家鄉建設，此計畫新竹縣補助比率為第3級80％，中央補助3億6015萬1520元，各工程主辦單位則自籌經費總共9003萬7880元。

工務處統計，獲得的18件案件分別為新埔鎮公所、竹北市公所各3件，湖口鄉、新豐鄉、峨眉鄉、北埔鄉公所、尖石鄉公所各2件，而竹東鎮公所、五峰鄉公所則各1件。

竹北市公所提出「109年度竹北市光明一路人行步道改善工程」獲核定4018萬7000元，總長度為1337公尺、改善面積6550平方公尺，原有人行道早於1999年完工，但因路面破損、路幅較窄，使用不易，工程主要改善政九路、光明一路及文平路，並更新鋪面、增加單側人行道寬度、設置預鑄水泥緣石及清掃孔蓋板更新等，提升人行空間品質。

竹東鎮公所也以「竹東鎮北興路道路品質及人本環境改善工程計畫」，獲得營建署核定規劃設計費330萬元，竹東鎮公所表示，此計畫要解決竹東火車站前北興路人車爭道問題，以及改善未來竹東轉運站周邊道路，計畫包含管線下地建立共同管溝、瀝青路面鋪設以及人行道縫補建置等，期望後續經費中央能持續支持。

(中時 )