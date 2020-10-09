金防部烈嶼守備大隊1輛M41A3戰車昨結束演訓後，返回隊部途中翻覆造成1死2傷意外。殉職中士車長林楷強的家屬今（9）日上午到金門哀傷見最後一面，父親強忍悲痛告訴他：「任務完成，一路好走!」

金門烈嶼守備大隊1輛M41A3戰車，8日下午結束演訓返回營區途中，翻覆邊坡起火燃燒，造成中士車長林楷強殉職，下士駕駛劉禹宏及協助搶救的蔡明貴上兵受傷。

車長林楷強殉職，父親（右）強忍悲痛告訴他：「任務完成，一路好走!」（李金生攝）

林母數度掩面泣不成聲，十分哀戚。（李金生攝）

金防部將指派高階幹部陪同家屬到小金門事故現場招魂，全力協助辦好後事和相關事宜。（李金生攝）

金防部政戰主任劉強華今天上午陪同殉職車長林楷強的家人，包括父親、母親、二伯和哥哥4人自高雄崗山空軍基地搭機到金門後，直奔停靈的金門縣立殯儀館。金防部指揮官賀政率同副指揮官張永文等幹部在場。

林父在家人上香後，哽咽看著他的相片，肯定他的英勇事蹟和對國家的貢獻，也告訴他任務已經完成，希望他一路好走，由佛祖接引到西方世界，向有光的地方前進，下輩子再繼續為國家社會打拚，家人聞言十分悲痛，見到遺體嚎啕大哭的林母，至此更是泣不成聲。

張永文副指揮官說明，昨天的意外事故初步調查是戰車翻覆後，車長林楷強被壓在戰車底下，因戰車起火燃燒至死，目前由陸軍司令部專案小組會同檢警進一步深入調查。

軍方將指派高階幹部陪同家屬到小金門事故現場招魂，全力協助辦好後事和相關事宜。

(中時 )