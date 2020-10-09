港媒《香港01》引述大陸消息人士稱，10月中旬，大陸國家主席習近平將南下深圳視察。按照慣例，以往多次長假後，習近平重新露面時多選擇到外地視察，今年也不例外，10月8日，有消息人士表示，習近平將於10月中旬前往深圳慶祝深圳特區成立40周年。但是否還會視察廣東其他地區尚不確定。

據公開消息梳理，習近平在10月份下旬的日程排得很滿，已知10月26日至29日他要參加十九屆五中全會，而之前的25日，是抗美援朝70周年紀念日，北京預料也會有大規模紀念活動，如無意外習近平也會出席發表講話。因此，在中全會前前往大陸改革高地深圳視察，可能性極高。

今年是深圳特區成立40周年。1980年8月26日，第五屆大陸全國人大常委會批准國務院提出的決定，在廣東省深圳、珠海、汕頭和福建省廈門建立經濟特區，於是8月26日就成為深圳特區的誕生日。

梳理可知，1990年深圳經濟特區建立10周年招待會，是11月26日在深圳舉行，時任中共總書記江澤民出席致辭；2000年11月14日，20周年慶祝大會在深圳舉行，江澤民出席並作演講；2010年30周年慶祝大會於當年9月6日在深圳召開，胡錦濤出席並作演講。

2019年8月，大陸政府曾發佈《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，該文件對於深圳的城市定位引發輿論巨大關注。

《多維新聞》指出，在中共決策層的態度中，40年前深圳成為了中國向西方進行學習的試點，藉此不斷完善自身的市場經濟、補足工業化的進程；而40年後，深圳則再次成為中共超越西方模式的試點，對照深圳乃至整個大陸今天自身的經驗和問題，同時也對照整個「資本主義」範式下的種種優勢和困境，中共在從學習資本主義到建設「社會主義」的這條道路上，已經不僅是空想、反思和綱領性文件，而是有了越來越清晰的標準和執行方案。

值得注意的是，這也是「香港修例風波」後，習近平首次前往距離香港一河之隔的深圳，同時華為、大疆、騰訊等多家在陸美風波中受影響的企業總部也在深圳。習的行程中是否前往這些熱點事件、企業考察值得關注。

(中時 )