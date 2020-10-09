今天開始國慶連續假期，國道1號中部路段上午8點開始湧現車潮，南向王田至西螺車多，部分路段時速僅有40公里左右，彰化交流道當然也是必塞路段，靠近交流道口時速甚至不到30，北向則是台中至豐原路段同樣是車多緩慢情形，國道三隊交通組長張弘杰表示，提醒民眾可下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

國慶連假首日，一早雖然車多，但是來得快去得也快，車陣在9點半至10點左右，就得到緩解，車流時速慢慢提升，全線車速均維持在50至70上下，僅有部分路段因發生碰撞，造成短暫車流回堵，但國道警察迅速排除，讓車速回穩。

今天開始國慶連續假期，國道1號中部路段上午8點開始湧現車潮，南向王田至西螺車多，部分路段時速僅有40公里左右，彰化交流道當然也是必塞路段，靠近交流道口時速甚至不到30。（翻攝國道即時路況APP／吳建輝彰化傳真）

國慶連假首日，一早雖然車多，但是來得快去得也快，車陣在9點半至10點左右，就得到緩解，車流時速慢慢提升，全線車速均維持在50至70上下。（翻攝國道即時路況APP／吳建輝彰化傳真）

國道三隊交通組長張弘杰說，今天0時至24時，封閉國道1號埔鹽系統南向入口匝道，10日0至24時，封閉國道1號埔鹽系統雙向入口匝道，11日0至24時則是封閉國道1號埔鹽系統北向入口匝道，建議民眾南北長途多走國道3號，短途則不建議上國道。

張弘杰說，提醒民眾多使用替代道路，或搭乘公共運輸，向是台61線白沙屯至南通灣段已通車，建議民眾多加使用，北部往返中南部的民眾，也能行駛61線新竹至彰化。

另外愈行駛國３向中港系統至彰化市區的民眾，可以從國３中港接國４清水，在接台61、61乙到張195，往彰化市區；國1大雅至員林雙向，也能從台中改走台74、74甲，接台1線往訪彰化、員林市區，都是很好的替代方案，建議民眾多加使用。

(中時 )