根據統計，台灣民眾2000年到2017年相比，就醫人數沒有明顯增加，但每人就醫次數卻從12.71次增至14.55次。醫界人士指出，民眾面對不用錢的資源，會認為什麼都好，但若要付費，就會開始思考資源的合理使用，呼籲政府推動使用者付費，像羅賓漢劫富濟貧，多用的多付，少用的少付，大病免付，才能面對未來的挑戰。

新光醫院行政副院長洪子仁今受邀出席「疫情下的健保改革-世代對話」研討會。他表示，很多人怪醫療資源不夠是因為小病大看，但事實上有85%重大傷病患者都是在區域級以上醫院就醫，基層診所則多收治感冒、初級診療者，慢性病患則定位不明，穩定時在診所就醫，嚴重時到醫院就醫。

洪子仁表示，醫療提供者面對的最嚴肅問題是收入，醫療點數一直在增加，在健保總額不變的情況下，一定是打折給付。2016年到2017年間，點值從0.93降至0.92，雖然只差0.1，但新光醫院卻少了5500萬收入。目前許多醫院都虧損，雖然長庚是最賺錢的醫院，但2018年開始長庚本業就已經虧損，靠的是股利來支撐。

人口老化帶動醫療需求，但在現行的健保制度下，民眾只會覺得不用錢什麼都好。洪子仁表示，2000年到2017年間，就醫人數沒顯著增加，但每人就醫次數卻增加了14.1%，政府應推動使用者付費，才能讓民眾思考要如何合理使用醫療資源。

洪子仁表示，健保應該像羅賓漢那樣，劫富濟貧，讓經濟條件好的人多出錢，才有錢幫助經濟弱勢。他認為，非急難重症患者使用高價影響檢查如CT、MRI、PET等，應該收取10%或定額部分負擔，藥品部分負擔由上限200調高到500元，另對慢性病連續處方簽收取部分負擔，而非處方用藥，則應依規定排除給付。多用的多付，少用的少付，大病免付，回歸保大不保小的精神，才能面對未來的挑戰。

(中時 )