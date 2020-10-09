由於今年首度無颱風侵台，水情越發吃緊，經濟部長王美花9日在桃園市長鄭文燦的陪同下，至石門水庫聽取北部地區供水情勢分析。王美花表示，目前工業和民生用水尚無用水疑慮，未有限水打算，至於二期稻作灌溉部分，則會在下周三與農委會討論因應措施。

根據經濟部水利署統計，今年全台6到9月水庫集水區降雨量僅達歷史平均2到6成，尤其桃園至嘉義水庫集水區降雨量更創歷史新低紀錄；石門水庫自1964年建成以來，首次面對颱風過門不入的窘境，面對即將到來的枯水期，如何做好供水整備及應變考驗政府智慧。

石門水庫今年降雨約1172毫米，不到歷年平均2469毫米的一半，水情拉緊報。（黃婉婷攝）

王美花表示，目前工業、民生用水仍算充足，對產業衝擊不大，暫時也不會有限水措施，針對二期灌溉部分，經濟部將在下周三與農委會討論後公布，再進行滾動式修正，至於減壓供水政策，水公司將確保管線末端的住戶用水無虞，要民眾無須擔心。

趁水位偏低，王美花也要求相關單位加速清淤。經濟部水利署長賴建信指出，今年清淤量已達歷史新高，除石門水庫外，南部曾文水庫所清出的淤泥，也比上游集水區進來的泥沙量更大，未來將持續進行常態管理，辦理抽泥、路挖等工作。

「最壞的情況會再往下掉。」桃園市長鄭文燦指出，目前石門水庫僅剩8692萬噸，比例約44％，較歷史同期明顯偏低。除14日實施夜間減壓供水外，也要求水務局全面啟用市內22口戰備水井，一天可支援出水4萬噸；另，埤塘約有5000萬噸蓄水量，將協調農田桃園、石門水利處，為後續供水做好準備。

(中時 )