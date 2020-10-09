「2020新北市眷村文化節」於10月1日至31日在空軍三重一村登場，新北市長侯友宜今｛9日)上午9時許到場參觀，上百名遊客揮舞國旗在場等待市長的到來，侯市長不斷揮舞著國旗與民眾致意，當媒體問起最愛哪道眷村菜，侯市長笑著說：「最喜歡眷村的滷牛肉。」

侯友宜表示，空軍三重一村沿用日軍防砲陣地基地，以包圍高砲陣地方式排列，今年恰逢中國民國空軍創建百年，首度和空軍司令部合作，展出空軍文物供民眾參觀，感受過去生活氛圍及趣味。

新北市文化局表示，國慶連假首日9日上午以重現眷村防砲陣地氣味的「飛行派對」登場，現場有空軍弟兄組成的live band在場表演，晚上還有「懷舊民歌演唱會」讓民眾回溫青春歲月。次日則可來品嚐眷村美食滋味的「眷村野餐」，還有充滿眷生活趣味的「小眷市集」，讓民眾在國慶連假有個新去處。

文化局表示，除了國慶連假三天外，系列活動還有空軍及一村文化展、懷舊知識擂台; 眷村美食展、眷味料理教學、眷味講座訪…等等用眷味high翻空軍三重一村整個10月。文化局也提醒，為落實防疫，鼓勵入園民眾配戴口罩，並採實名製入園及配合測量額溫，請民眾多加配合。

(中時 )