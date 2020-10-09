醉後露糗態！有網友近日上傳一段影片，一名疑似喝醉的女子，兩腿開開坐在地上，竟對路邊電線杆做出不雅動作，14秒畫面引發網友暴動留言，有人說：「在練18招？」，另有人：「拍攝的人不應該像在看好戲，為何不救她？」

「誰快幫她一下！？」一名網友8日晚上在臉書《爆廢公社公開版》發文表示，某日晚間在某條大馬路邊，一個疑似喝醉的女子，打赤腳坐在路邊，雙腳開開環繞電桿，雙手撐在地板上，下一秒啟動電臀，開始連續前後震動攻擊，不顧路上人來人往，看起來似乎樂在其中，摩擦累了，中間還停頓一下再繼續。

網友將這段用手機拍下的14秒影片PO上《爆廢公社公開版》，引起網友暴動瘋狂留言，有網友說「止癢嗎？」、「有沒有想過路燈的感受」、「求那根電線桿陰影」、「假如我是電線桿，該有多好」，「原來朋友在罵“去X電火柱仔”是真的」。也有人在猜她是不是在練「18招」，還有網友乾脆拿出星爺的電影梗說「這是中了“我愛一條柴”」。但也有人認為，拍攝的人應該救她，不能顧著拍影片、看笑話。

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(中時新聞網)