九九重陽將至，各區各里發放重陽敬老禮金，台中市警局霧峰分局特別規劃勤務，派出警力護鈔協助區公所人員發放禮金，也保障了發放人員以及前來領取敬老禮金的年長者安全，更藉機向長者們進行詐騙犯罪預防宣導，減低長者被歹徒詐騙機會。

霧峰分局轄內，此次共有霧峰區20處及大里區27處，共47個發放點，為求謹慎，警方在每個發放點，除了編排專責警力做安全維護之外，轄內所有線上警力，也都將47處發放點，納入巡邏線，以確保發放平安順利。

重陽敬老金已開始發放，台中市警局霧峰分局除安排警力協助發放安全，也於現場進行預防詐騙犯罪宣導。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

同時根據統計，年長者較易遭「假冒公務機構要求監管帳戶、存摺」之詐騙手法，警方也在各發送點，設攤進行預防詐騙宣導，提醒長者們如何預防詐騙、防竊等，告知注意錢財不露白、最新型態的詐騙手法等，免遭受騙。

霧峰分局長陳家銘，也於昨日前來到大里區國光里白雲宮現場，與市議員李天生、林德宇、里長魏益川等人，祝福長者健康久久、重陽佳節愉快。他指出詐騙手法層出不窮，對年長者多以「涉及刑案」及「親人遭綁架」等名義，要求交付金錢或轉帳，呼籲長者們切勿緊張輕信，務必撥打165反詐騙專線或報警查證。

霧峰分局指出「家有一老，如有一寶」，弘揚敬老是傳統的美德，發放重陽禮金是政府對年長者的敬意，確保重陽禮金發放過程安全無虞、平安順利，是我們警方責無旁貸的責任。同時藉由多元化犯罪預防宣導，提升民眾犯罪預防意識，保障民眾財產安全，希望能讓長者安心、放心領敬老金，歡度敬老重陽節。

(中時 )