財新9日公布最新數據顯示，大陸9月財新服務業PMI 54.8，較8月上升0.8，優於預期，且連續5個月處於擴張區間。財新中國綜合PMI則下降0.6至54.5。

期內，服務業新訂單指數小幅上升，連續5個月處於擴張區間。調查顯示，市況轉強，新項目開發，有助提升銷售。服務業與製造業訂單皆上升的支持下，綜合新訂單指數繼續上升。

上月，服務業新出口訂單指數連續3個月處於收縮區間，且跌幅較8月輕微擴大。部分受訪企業反映，新冠疫情繼續對出口銷售造成衝擊。製造業新出口訂單指數則出現2017年9月以來最高，帶動綜合新出口訂單指數今年以來首次進入擴張區間。

財新智庫高級經濟學家表示，目前經濟運行仍然處於疫情之後的恢復期，恢復速度還有所加快。疫情後，製造業和服務業就業首次同步改善，但力度不強，就業形勢依然不容過分樂觀。未來一段時間，海外疫情反覆和美國大選仍存在極大不確定性，國內國際雙循環相互促進的新發展格局的構建仍面臨極大挑戰。

(工商 )