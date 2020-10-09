A股早盤持續走揚 滬指升1.7％ 深指升逾2％ 11:092020/10/09 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸「十一」假期復工首日，9日滬深兩市開盤均漲逾1％，後持續走高，深成指升逾2％。 上證指數開盤升1.38％，10：36報3,271.36點，升53.31點或1.66％。 深指開盤漲1.97％，現報13,265.62點，漲358.17點或2.77％。 各類股幾乎全線上升，化工股漲逾3％；有色金屬、煤炭、電力、鋼鐵、石油、房地產股升逾2％；金融、水泥股升逾1％；僅得酒店旅遊業偏弱。 (工商 ) #開盤 #深指 #漲逾 #A股 #早盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6月台北房市量減5.27％，價微升0.08％ 10:092020/10/09 區域情報-台北 元大高股息配息1.6元 殖利率逾5％ 04:102020/10/09 證券．權證 審查加速 全年新上市櫃估40家 04:102020/10/09 財經要聞 瑞士法郎強勢 央行擋不住 04:102020/10/09 全球財經 出口商忙拋匯 銀行9月外匯交易增兩成 04:102020/10/09 財經要聞 白宮掀確診大風暴 防疫概念股攻勢再起 09:002020/10/09 財經 高盛：民主黨大勝 有利美經濟 04:102020/10/09 全球財經 聯電爆64萬張天量 股價登16年新高 04:102020/10/09 財經要聞 科技領軍 台股Q4不看淡 04:102020/10/09 投資理財 操盤心法－12,144～13,000區間震盪 超前部署Q3財報股 04:102020/10/09 證券．權證 財經熱門新聞 外匯名師慘輸1500萬 受傷後發現致命心魔 - 財經 又一樁半導體聯姻 傳超微砸9000億併購賽靈思 - 財經 節後補漲 在岸人民幣狂飆逾700點 - 財經 - 工商 最準外資喊賣金融股 槓上日系外資 到底誰看錯了？ - 財經 疫情二次爆發 台廠商機又來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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