大陸「十一」假期復工首日，9日滬深兩市開盤均漲逾1％，後持續走高，深成指升逾2％。

上證指數開盤升1.38％，10：36報3,271.36點，升53.31點或1.66％。

深指開盤漲1.97％，現報13,265.62點，漲358.17點或2.77％。

各類股幾乎全線上升，化工股漲逾3％；有色金屬、煤炭、電力、鋼鐵、石油、房地產股升逾2％；金融、水泥股升逾1％；僅得酒店旅遊業偏弱。

(工商 )

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