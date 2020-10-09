The best and most “complete” player I have seen in my lifetime is @KingJames on and off the floor. He passed the eye test and the numbers confirm what my eyes have seen in every statistical category. #Goat let it be known! pic.twitter.com/wb2iuLoQ4M — Isiah Thomas (@IsiahThomas) October 8, 2020

隨著距離「小皇帝」詹姆斯拿下生涯第4冠目標越來越近，他跟「飛人」喬丹到底誰是史上最強話題自然又被提及，活塞傳奇球星「微笑刺客」艾塞亞湯瑪斯9日再次力挺詹皇是史上最強，卻馬上遭到《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯狠狠吐槽。

「我這輩子見過最出色，且最有競爭心的球員是詹姆斯，無論是在場上或場外，」艾塞亞湯瑪斯發推表示，「他通過了一切考驗，在我眼中看到他的所有場上數據，也都證實我的這個觀點，他絕對是史上最強的球員，讓所有人都知道吧！」

只是這些讚揚詹姆斯的話，從艾塞亞湯瑪斯口中說出來，難免給人刻意貶低喬丹的味道，畢竟艾塞亞湯瑪斯在打球時期，早跟喬丹結下不少樑子，不過他也曾經改口稱讚喬丹是史上最強，就連張伯倫、賈霸等傳奇球星也被他這樣稱讚過。

不過艾塞亞湯瑪斯這次詹皇史上最強發言，隨即遭到史蒂芬史密斯狠酸，「我想詹姆斯應該是在我們見過NBA史上最『軟』的時代打球，艾塞亞湯瑪斯完全忽略了這一點。」看來這波誰是史上最強球星的口水大戰，又會即將重新上演了。

(中時 )