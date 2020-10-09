國慶日前夕，陸軍在金門烈嶼進行戰技普測，1輛M41A3戰車在返途中翻落邊坡起火燃燒，軍方出動怪手將戰車抬起，車長林楷強因遭壓重傷致死；蔡英文總統今受訪表示，「我們有計劃採購新型戰車，而且是最先進的戰車。」
蔡總統今赴松山慈惠堂參拜，結束後針對昨天金門戰車事件主動發表談話，總統指出，國軍昨天在金門進行任務的時候，有一輛戰車翻覆，車長殉職，駕駛弟兄受傷，「這件事我們感到非常不捨，我們殉職弟兄父母今天早上趕往金門，除了表達哀悼，也希望我們殉職弟兄的父母家人可以節哀」。
總統說，「目前也請國防部務必從優撫卹，受傷弟兄也會盡最大努力照顧，讓他能儘早復原，這件意外事件，也請國防部查明原因」。
總統表示，弟兄殉職非常不捨，這時間所有弟兄姊妹全神貫注保衛國家，同時，不要受到意外事件影響，打擊士氣。
被問到是否有想要採購新型戰車，總統表示，「我們有計劃採購新型戰車，而且是最先進戰車」。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。