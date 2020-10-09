國慶日前夕，陸軍在金門烈嶼進行戰技普測，1輛M41A3戰車在返途中翻落邊坡起火燃燒，軍方出動怪手將戰車抬起，車長林楷強因遭壓重傷致死；蔡英文總統今受訪表示，「我們有計劃採購新型戰車，而且是最先進的戰車。」

蔡總統今赴松山慈惠堂參拜，結束後針對昨天金門戰車事件主動發表談話，總統指出，國軍昨天在金門進行任務的時候，有一輛戰車翻覆，車長殉職，駕駛弟兄受傷，「這件事我們感到非常不捨，我們殉職弟兄父母今天早上趕往金門，除了表達哀悼，也希望我們殉職弟兄的父母家人可以節哀」。

戰車翻覆 總統：有計劃採購最新型且是最先進的戰車。記者曾薏蘋攝

小金門村莊8日下午發生M41A3戰車翻覆，起火狂燒，造成中士林楷強身亡、下士劉禹宏手部壓傷、吸入性嗆傷，引發國人關注。對此，蔡英文總統（左）9日到松山慈惠堂參拜後表示，弟兄殉職非常不捨，但這段期間還是期許國軍打起士氣；至於是否汰換國軍戰車，她強調，有計畫採購新型戰車，而且是最新型戰車。(鄧博仁攝)

總統說，「目前也請國防部務必從優撫卹，受傷弟兄也會盡最大努力照顧，讓他能儘早復原，這件意外事件，也請國防部查明原因」。

總統表示，弟兄殉職非常不捨，這時間所有弟兄姊妹全神貫注保衛國家，同時，不要受到意外事件影響，打擊士氣。

被問到是否有想要採購新型戰車，總統表示，「我們有計劃採購新型戰車，而且是最先進戰車」。

(中時 )