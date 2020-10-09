背水一戰的洋基隊今（9）日投打表現都優於光芒隊，終場5比1獲勝，系列賽2勝2敗扳成平手，明天要進行第5戰來決定誰能晉級美聯冠軍戰。

洋基隊渥特2局下率先開轟，是1支陽春炮，助洋基先馳得點，1比0領先。這是渥特生涯季後賽首轟，例行賽他有22轟，是大聯盟「全壘打王」，季後賽卻沉寂至今天才開火，幸好為時未晚。

托瑞斯6局下也開轟，是1支2分全壘打，這是他在分區賽的首轟，打進保險分，把比數拉開為4比1。「怪力男」史坦頓今天則未再開炮，中止連5戰全壘打紀錄，但仍有1支安打，季後賽連6場敲安打。勒瑪修更厲害，今天4打數有2支安打，季後賽跨季連12場有安打。

洋基今天使出投手車輪戰，4名投手只被擊出3支安打、失1分，合力送出11K，另有4次四壞球，幾乎完全壓制光芒的打擊。蒙哥馬利先發4局、失1分，表現稱職。格林接力2局、布里頓1.2局，都力保不失分，格林拿下勝投、布里頓中繼成功。最後再由「古巴飛彈」查普曼投1.1局拿下救援成功，這是他在分區賽首次上場，順利抓下4個出局數結束比賽。

(中時 )