國慶日連假來了！中華民國星相學會副理事長小孟老師分享，雙十連假期間，這五個星座運勢爆發，不但受到財神有保祐，錢財滾滾來，冠軍連事業運和桃花運都十全十美、不斷向上成長，心裡想什麼就吸引什麼。

第五名、處女座

下半年處女座的運勢慢慢大開，雙十連假期間，更是財運高漲，過往許多尚未談成的訂單，來到雙十連假將會一波接著一波，不斷找你洽談，讓你接單接到手軟、客戶會議開不完，雙十國慶會忙碌接單到樂不可支！因此建議處女座的朋友可趁著這波連假，好好拜訪客戶、建立良好形象，將有助於未來事業穩健成長。

第四名、天蠍座

這陣子天蠍座的人可能心情有點沉悶，容易與工作夥伴產生誤會，讓你相當心煩，但十月份起可化解所有鳥事，與事業夥伴以及生意上的往來，都能取得良好溝通與解決方案，讓你開始在事業與財運順利起飛，得以大刀闊斧佈局明年新發展，因此建議天蠍座的朋友，連假可以好好拜訪生意上的夥伴，對自己事業大有幫助。

第三名、獅子座

雙十連假期間獅子座的好運噴發，偏財運方面更是旺到不行、錢財滾滾來，容易比別人買到更便宜的東西或消費時獲得意外的優惠，因此建議愛美的獅子座，可在雙十連假計劃一些Spa或美容療程，不僅能犒賞自己、放鬆一下，還有可能獲得意外的小禮物。

第二名、雙子座

雙十連假雙子座的偏財運勢旺到爆，可能出現額外的賺錢機會，像是朋友可能和你分享他最近的新賺錢計劃，若是此時有朋友邀約或理財等等的方式，建議雙子座的朋友可以參考看看並深入了解，因為有可能透過此時的好運氣，替自己打造出全新財路，經營副業或拓展被動收入。

第一名、魔羯座

國慶連假魔羯座的人氣運勢都是No.1。無論是事業、財運和桃花都十全十美、不斷向上成長，心裡想做什麼，都好像磁鐵般自動地湧現，而今年十月份魔羯座在人際人脈這方面會有更大的突破，有機會認識更多海內外重量級地位的有力人士，對未來的事業發展有幫助。因此建議魔羯座的朋友可利用連假期間，熱情回應所有人的拜訪，可能會有意想不到的好收穫。

(中時新聞網)