2020年第三季兩岸四地消費者信心指數調查9日公布，其中台灣消費者信心指數調查發現，信心指標總數為94.31點，其中分項指數中分數最高為「購買耐久性財貨時機」總指數為101.93點，分數最低為「物價水準」總指數為83.17點，調查結果反應出民眾最擔憂物價水準。

本次台灣消費者信心指數調查是由輔仁大學副校長、AI人工智慧發展中心謝邦昌教授負責規畫及調查分析，調查期間為2020年9月15日至18日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2884位台灣地區20歲以上的民眾，在95％的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

調查結果顯示，台灣地區消費者信心指標總數為94.31點（若採六項指標總數則為93.53點），其中分項指數中分數最高為「購買耐久性財貨時機」總指數為101.93點；其次是「家庭經濟狀況」，總指數為99.86點；第三為「購買房地產時機」總指數為98.20點。

其他依序為，「投資股票時機」總指數為95.58點；「就業狀況」總指數為94.49點；「家庭儲蓄狀況」總指數為91.35點；「台灣經濟景氣」總指數為89.85點；分數最低為「物價水準」總指數為83.17點。

從絕對水準來看，一項傾向樂觀，七項傾向悲觀。（CCI子指標分數在100至200之間屬於「偏向樂觀」，CCI子指標分數在0至100之間屬於「偏向悲觀」）。調查結果反應出民眾最擔憂的是物價水準。

本次調查主要由輔仁大學副校長、AI人工智慧發展中心謝邦昌教授負責規劃及調查分析，監督台灣地區消費者信心指數之變動趨勢，自2000年開始持續至今，每季定期進行相關之調查。

(中時 )