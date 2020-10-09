蔡英文總統今上午赴松山慈惠堂參拜，桃園市長鄭文燦也陪同出席，由於鄭文燦最近頻與蔡總統「同框」，外界認為鄭對外來佈局積極；鄭文燦今受訪表示，剛好啦，不必有什麼複雜聯想。

蔡總統今參拜後，原本只有主動談話，沒有預計受訪，回答採購新型戰車一題後，對於其他問題，總統立即推給旁邊的鄭文燦，「你們問他好了....」而鄭文燦也隨即「救駕」。

被問到最近與總統同台頻率，大概三天一次；鄭文燦說，剛好啦，不必有什麼複雜聯想，今天是慈惠堂重要的慶典，他是跟中壢慈惠堂一起來參香。

被問到任期屆滿，接行政院長是否是一個可能？鄭文燦說四兩撥千斤，今天來祈福，希望台灣更好，國家更好，他跟中壢慈惠堂一起來，也是地方信仰中心，10月5日到9日期間很多信眾來參拜，這是非常單純的活動。

被問到母娘是保佑眾生，是否想多照各一些人？鄭文燦說，母娘的精神就是慈悲，為民而行，從政要對人民感受有同理心，要接地氣，從政就要有這樣的心為出發點。

(中時 )