中共軍機近來擾台頻率大增，國民黨前主席朱立倫今天出席東吳大學建校120週年校慶表示，繞台、擾台的作為讓民眾更反感，唯有大家共同努力維護兩岸和平這才是共同目標。

立法院國民黨團日前提出「台美恢復邦交」與「請求美國協助抵抗大陸」決議案，遭到大陸國台辦「警告」。朱立倫對此表示，國民黨堅持中華民國的立場堅持自由民主的立場從過去到現在都沒有改變，當然我們希望維護兩岸和平，但是台灣和任何一個國家的邦交或是實質關係，這是過去到現在都還在推動。

朱立倫呼籲對岸不要再用共機繞台、擾台的作為讓民眾更反感，唯有大家共同努力維護兩岸和平這才是共同目標。

對於國民黨支持台美恢復邦交又反萊豬進口，朱立倫解釋，國民黨的親美路線毫無改變，然而親美不代表全面接受美豬進口。我們已經接受不含瘦肉精美豬進口多年了，但是今天要進口的是影響民眾的健康，大家立場當然一致，「你換了什麼東西要能說服大家這才是重點。」

朱立倫指出，既然民進黨敢做這個決定，就要負責任提出所有科學的、所有補償台灣豬農的、對全民健康保障的說法。作為執政黨，包括農委會或是行政院相關部會或是中央黨部，都要扛起責任。

朱立倫說，昨天他看到民進黨的黨工或是政府官員，嗆立委的嗆立委、嗆在野黨的嗆在野黨，甚至連執政黨立委都很不滿，不要忘了農民是一切的根本，失去農民的支持，民進黨會失去台灣的支持。

(中時 )