高雄巿長陳其邁7日進議會備詢後，遭到藍營以美豬議題遭砲轟，韓粉也不留情面批評，不過日前他在社群網站發文吐露備詢後心聲，感謝大家的支持和愛護，底下也有2.4萬網友也喊讚，認為陳其邁的表現「很好」！

議會質詢完畢後，陳其邁8日在臉書發文表示，兩天的市議會備詢結束。無論是市民朋友、或議員們對市府的批評或肯定，都讓市府團隊能更了解地方意見，也能藉此更進步，我們都很感謝。

陳其邁更表示，不管是備詢，或推動改革，我都覺得好像在跟時間賽跑。有很多改革必須加大腳步，很多的規劃也必須能落實執行。同時藉由議員質詢，我們也發現有更多的問題亟待解決。

陳其邁謙虛表示，「因此，我必須更認真做、更快做」。雖然朝野有意見不同的時刻，但高雄都是我們禍福與共、生死相依的地方。「我相信，對高雄有利的事，做就對了」！

對於陳其邁的表現，相較於韓粉的批評，底下有2.4萬個「邁粉」網友喊讚！「邁市長辛苦了！大順路市民希望輕軌能續建」、「市長辛苦了~面對那些刷存在感的國民黨議員」！

(中時新聞網)