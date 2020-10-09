在陸美兩國關係緊張的背景下，當地時間10月7日，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）再次發出「警告」。他稱，陸美必須為日趨激烈的競爭設立「交戰規則」（rules of engagement），否則將可能重現第一次世界大戰前的不確定局勢。

觀察者網引述外媒報導，現年97歲的季辛吉週三在紐約經濟俱樂部主辦的一場視頻研討會上表示，希望陸美為兩國關係中出現的威脅「畫紅線」。

「我國與中國必須討論，越過什麼樣的界限後他們將不再進一步威脅對方，以及如何定義那個界限。」季辛吉補充，這樣的對話應該長期展開，且應該是跨越美國兩黨的共識。

「你可以說這完全不可能，但如果是那樣的話，我們將墜入類似第一次世界大戰前的局面。」當時，歐洲老牌帝國並沒有嚴肅看待戰爭的威脅，但他們同時加強軍備的努力卻增加了戰爭的風險，最終因大國沒能管控住相對來說微不足道的小危機而爆發了一戰。

季辛吉將那段歷史與今日中美科技領域的競爭做類比。他認為美國需要「換一種新的思維方式」來理解當今複雜的世界，因為「沒有任何國家可以享受在戰略和經濟上都不受其他國家威脅的單方面優勢。」

季辛吉認為，美國的決策者應該考慮，「確保從純經濟的領域來說沒有任何國家有能力勒索美國，但實現這個目標並不意味著，必須要針對與削弱其他國家的任何潛在技術能力。」

他承認，釐清這個問題對任何一屆美國政府來說都是巨大的挑戰，美國內部應該首先確立共識，而不是陷入兩黨間的爭吵。「我們不可能每四年或八年都得重新審視一次這個問題，如果我們在國內都不能統一意見，就更不可能與其他國家打交道。」

季辛吉是國際關係現實主義的代表人物，極力推崇均勢理論。他曾擔任美國國務卿、國家安全顧問，在冷戰期間為制衡蘇聯促成陸美建交。

(中時 )