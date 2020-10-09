國慶連假首日上午國道局部路段出現車多，路網呈現北熱南冷，而整體交通量低於去年同期和今年的中秋連假首日，交通部高速公路局指出，國1南下中壢至楊梅、湖口至新竹、彰化路段、國3三鶯至大溪、烏日至霧峰等路段較塞，車速在40公里上下，國5因有高乘載管制目前順暢，但中午12時後預估會有一波車流上路。

高公局預估，今日國道有6條易壅塞路段，包括國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、國3三鶯至關西、烏日至霧峰系統、國5南港系統至坪林，行車時間是平日的3到5倍，西部國道車流預估中午後紓解，唯獨彰化路段可能塞到下午4點後。

國5南下方向，高公局上午6時至中午12時進行高乘載管制，清晨一度有車流壅塞，管制實施後恢復順暢，但高公局預估，依以往經驗管制解除後，會有一波車流上路，預估中午過後至下午4時，國5仍會出現塞車。

高公局表示，今北部天氣為陰雨，許多民眾也已在前幾天的中秋節返鄉或出遊，因此國道車流量比較少，是否下修交通量預測還有待觀察。

公路總局則指出，今日國內各大風景區及鄰近遊樂區路段會有局部壅塞情形，路段包含台2線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙路段、台3線、台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁路段等。

(中時 )