國民黨主席明年將改選，根據網路媒體日前民調，目前民眾最支持擔任國民黨黨主席的人選為朱立倫（26.8％），其次為前高雄市長韓國瑜（15.7％）、江啟臣（6.4％）、周錫瑋（4.8％）、前總統馬英九（4.6％）及前國民黨主席洪秀柱（3.2％）。

朱立倫今天對此表示，他比較關心國民黨的支持度是否能進一步提高，如果只是在這小圈圈裡面，就算獲得每一位的支持，也是不可能當選執政。

朱立倫說，國民黨每一位政治人物都要有雄心壯志去爭取社會更多的支持，以及年輕世代的認同。過去我們花了太多時間去討論黨內，這都沒有意義，因為再怎麼強全部都支持你，你還是得不到社會認同，這個黨還是沒有希望。

根據民調，52.7％民眾不認為國民黨的改革方向符合人民期待，只有30.6％民眾認為符合人民期待。

此外，台北市長柯文哲在日前的台北市設市百年活動中，和馬英九、郝龍斌兩位前市長同台，營造藍白和解氣氛，又積極挖角藍營幕僚。朱立倫認為，作為現任台北市長開闊心胸是好事，願意跟大家見面是好事，我也給柯市長加油。

(中時 )