孟慶而曬大學畢業照。（圖／翻攝自孟慶而 Cheer臉書）

孟慶而曬素顏照。（圖／翻攝自孟慶而 Cheer臉書）

孟慶而發文。（圖／翻攝自孟慶而 Cheer臉書）

金曲女神孟慶而曾現身動漫展 自爆興趣釣蝦最快3分鐘1隻

孟子第73代孫女孟慶而上周末參加金曲獎，因一襲中空露東西半球裝爆紅，網友也隨之起底，最近有傳言指孟慶而整形，今(9日)她發文認戴過牙套，也確實做過醫美微調，並秀出過去在政大的畢業照，強調「我小時候雖然醜，但也沒那~~麼醜」。

孟慶而今發文說，一夕之間走紅後收到不少親友關心，大家怕她因為被起底過去舊照而難過，但她有信仰守護，其實沒那麼傷心，最近有媒體爆出她過去當新聞記者時的照片，當時她還戴著牙套，又因截圖截到的畫面瞬間正在噘嘴，才會看似差異大。

對於整形傳聞，孟慶而大方承認：「當然，我有做醫美微整」，但絕對沒動刀、削骨、墊下巴、隆鼻，因為自己其實很怕這種見血的手術，靠微整即可，她更秀出更早的政大畢業照，和今天早上剛拍的素顏照比一比，並自首有用美機APP，「大家可以超級比一比，一起見證我的成長史」，

最後，孟慶而說：「至於起底本名過往，誠實面對過去的自己，其實蠻好的，那些不理解的話語，大家也不要生氣，你們的愛我都收到了。」好友「最正主播」蔡尚樺回說：「孟孟你很棒！不讓別人定義自己的價值，我覺得大學清純現在很豔麗哈」，其他網友也鼓勵：「非常值得當『某些人』的典範！勇敢面對自己的想法跟『作自己』」、「以前到現在你都一直很漂亮啊，而且你內外都美，這是最難得的」、「根本都沒什麼變啊。反而越來越漂亮」。

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(中時新聞網)