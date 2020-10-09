警憂「飲酒進步黨」與蔡總統同框 賴坤成「黨旗」被扣。(圖/曾薏蘋攝)

警憂「飲酒進步黨」與蔡總統同框 賴坤成「黨旗」被扣。(圖/曾薏蘋攝)

中小企業聯輔基金會董事長賴坤成一向喜愛帶著上面寫著「飲酒進步黨」自製的「黨旗」，今上午跟蔡英文總統一同出席松山慈惠堂參拜行程，由於沒被認出他的身份，「黨旗」當場被警方沒收，雖然後來知道身份，但擔心他待會亮出來跟總統合影。

賴坤成「耍寶」成性，只要有他在，就會有很多「齣頭」，常惹的周邊的人笑到快掉眼淚，他總是帶著這面「飲酒進步黨」自製的「黨旗」全台走透透，且到處跟人合影。

不料一進安檢區，被搜出這面怪怪的黨旗，警方因為沒有認出來，以為他是來抗議，所以當場扣住這面旗幟。

後來雖然身份被與會貴賓及媒體認出，趕緊幫他向警方說明，不過因為賴坤成很喜歡拿這面旗幟到處跟人拍照，所以警方只好暫時幫他保管到活動結束。

賴坤成當年捏撫男山胞的乳頭事件上了新聞，造成轟動，其言行舉止，常讓黨為他捏冷汗。

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(中時 )