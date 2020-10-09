最近北市有位江姓男子連2天凌晨在文山區夜遊，因好玩隨機找興隆路4段、忠順街1段共2處民宅鐵捲門噴漆塗鴉惹民怨，另有位張姓男子也在萬華區西門新宿大樓外牆3處連續噴漆塗鴉影響市容。北市環保局獲報後，評估2人噴漆面積大、使用難清洗塗料嚴重影響環境，依《廢棄物清理法》及裁罰標準分別重罰江男1萬2000元、張男3600元罰鍰。

為維護市容景觀，環保局近來針對塗鴉加強稽查，今年1至8月已告發違規塗鴉15件，針對違規塗鴉者，依清理難度、面積大小及違規次數等情況採「分級化」方式裁罰。

環保局環清科長黃寬助指出，經查獲違規塗鴉依《廢棄物清理法》第27條第2款規定「汙染地面、池塘、水溝、牆壁、梁柱、電桿、道路、橋梁或其他土地定著物」及第50條罰則處1200元至6000元罰鍰。除罰鍰外，行為人需限期將塗鴉處所恢復原狀，並負擔相關清理塗鴉復原費用。

環保局說明，江男8月下旬騎乘自行車或步行，連2天凌晨隨機尋找自認合適的民宅塗鴉，居民白天發現鐵捲門成了畫布，憤而到派出所報案，而2處民宅鐵捲門遭塗鴉面積為17到18.6平方公尺不等，汙染程度已達最高裁罰門檻，2件民宅塗鴉案因此各依法重罰6000元。

至於9月期間在西門新宿大樓外牆塗鴉的張男，則因塗鴉採用防水塗料，加上塗鴉總面積達1.6平方公尺，也依法加重裁罰3600元，目前3件塗鴉案現場均已清理完畢。

環保局呼籲，有塗鴉創作需求的民眾，可至北市境內如水利處、公園處及文化基金會所合法開放塗鴉區域創作，於非開放塗鴉區違規塗鴉者，已會同警察局加強聯合查緝，一有發現將立即會同警方調閱沿線監視器影像追查非法塗鴉，投機塗鴉民眾切勿存僥倖心態，以身試法遭重罰。

(中時 )