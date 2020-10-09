老闆娘PO文籲過路人幫助賣地瓜父子，不料有人爆料這對父子生活其實過得不錯，連帶老闆娘也被罵。她發文吐心聲後，意外獲得柯P的打氣回應。（圖／翻攝自當事人臉書）

「地瓜父子」事件，意外釣出市長柯文哲的回應。（圖／翻攝自當事者社團專頁）

饒河街夜市一名服飾店老闆娘，日前在臉書PO出一張照片說，一對父子在饒河夜市擺攤賣地瓜、野薑花到凌晨，國小男童累癱在父親懷裡，希望過路人能給予幫助，引發網友心疼。不料事後有網友爆料，這對父子從金山老街賣到台北，明明生活很好過卻用愛心來騙人，後來男童的母親也氣不過出面澄清，表示家中經濟沒那麼差，擺攤只是正常工作賺錢，沒有濫用愛心，還質疑一切都是服飾店老闆娘刻意炒作。Po文老闆娘Po文本是善意舉動，竟換來這樣的結果，8日發了784字吐心聲後，竟意外釣出台北市長柯文哲的勉勵留言。

有網友在臉書貼出一張照片，指一對父子在饒河夜市擺攤到凌晨，國小兒累癱睡在父親懷中，引發網友同情。但事後又有網友爆料，父子家中經濟不差，質疑濫用愛心。圖為饒河街夜市資料照，非當事人。（中時資料照 鄭任南攝）

該服飾店老闆娘8日在臉書PO文表示，一開始本意只是單純把看到的情況，拍下來和大家分享，卻出現對該父子被起底，還引來男童母親對她表達不滿與質疑。她舉例說，一般人扶老太太過馬路也不會先看證件，或求證一些善心義賣，是不是真的智能不足，「對我而言，或許我花100元買口香糖，就能讓他很開心，或讓他中午買便當吃。」

她強調，就是很單純路過，不想因為多想而錯過幫助人的機會「這個社會有太多我們看不到的角落需要被幫助，發文主要是想提醒，幫助他人不是太困難的事情，可以從任何一個角落做起，真的是簡單隨手就能做」。

服飾店老闆娘的PO文，引發許多網友支持和打氣「做自己覺得該做的，不必管一些無謂的批評」、「說得沒錯，為何要在幫助別人前多想呢？」更釣出台北市長柯文哲回應：「心存善念，盡力而為。」，對老闆娘的行為與動機給予肯定，雖然僅短短8個字，卻讓老闆娘開心：「天啊！我得到偶像市長的留言了」。

(中時新聞網)